Volleybalploeg Michelbeke, bij Brakel, in problemen omdat zaal te klein is: “Misschien moeten we stoppen”

“We hebben de ploeg 35 jaar geleden opgericht toen ik burgemeester was in Michelbeke”, vertelt De Croo bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Intussen spelen we in Liga A. Onze damesploeg heeft zelfs al 2 keer de finale van de Beker van België gespeeld. We speelden onder meer tegen Antwerpen, Oostende en Charleroi.” 20 jaar geleden werd er in Michelbeke een nieuwe zaal gebouwd om ervoor te zorgen dat de ploeg op een goede manier kan trainen. “Maar nu krijgen we voor de 3de keer nieuwe richtlijnen. De zaal moet ruimer, maar dat is niet mogelijk”, zucht De Croo.