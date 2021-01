Vrijwilligers voor vaccinatiecentrum Bree melden zich al aan. "Vele handen nodig", volgens burgemeester Van der Auwera

Vrijwilligers kunnen uiteenlopende taken doen in zo’n vaccinatiecentrum. "Ze hoeven niet allemaal een achtergrond in de zorg te hebben", zegt Van der Auwera. “Het kan gaan van parkeerwachters tot schoonmakers, administratieve taken en zelfs klusjesmensen voor het opknappen van allerlei onverwachte problemen. Uiteraard zullen er ook professionele mensen zijn om alles in goede banen te leiden. Zo moeten er altijd dokters aanwezig zijn, en we gaan ook niemand zonder kennis van zaken spuiten laten zetten. Maar daarbuiten is er zeker nog werk genoeg.”