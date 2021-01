Wereldwijd vaccinatiespuitjes dankzij Datwyler uit Alken: "We werken 7 dagen op 7, de klok rond"

Datwyler is gespecialiseerd in de productie van rubberen onderdelen voor de farmaceutische industrie. Het gaat dan in de eerste plaats om de rubberen zuigertjes die in elk spuitje zitten maar ook om rubberen afdichtingen van flesjes met farmaceutische inhoud. In de vestiging in Alken alleen al rollen er meer dan 5,5 miljard van die dingetjes van de band, per dag betekent dat meer 14 miljoen stuks.

Door de geplande vaccinatie tegen het coronavirus is de productie nog opgedreven, zegt site director Dirk Vander Mierde. "Door de coronacrisis is de productie in Alken vorig jaar al opgedreven met een half miljard en ook dit jaar zal dit zo zijn. De grote farmaceutische bedrijven die het vaccin ontwikkelen hebben vorig jaar al productieslots bij ons vastgelegd zodat ze zeker zijn van de leveringen." Datwyler - onderdeel van een Zwitsers concern - heeft ook vestigingen in de VS en India en ook daar is de productie opgevoerd.