Eerste besmetting met Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in ons land: wat betekent dit?

Maar er was ook nog iets anders aan de hand. Bij genetisch onderzoek van honderden willekeurige stalen van besmette patiënten door een netwerk van Zuid-Afrikaanse laboratoria konden wetenschappers een nieuwe variant van het coronavirus identificeren. Ze zagen vooral besmettingen in de zuidoostelijke kustprovincies West-Kaap, Oost-Kaap en Kwazoeloe-Natal. Het aantal besmettingen met die nieuwe variant nam heel snel toe. Intussen zijn er ook volop besmettingen in het binnenland van Zuid-Afrika.

Het lijkt overigens makkelijk om te spreken over "het Zuid-Afrikaanse coronavirus", maar helemaal correct is dat niet. Deze variant werd voor het eerst vastgesteld in een laboratorium in Zuid-Afrika, maar dat wil daarom per definitie niet zeggen hij in dat land ook echt ontstaan is.