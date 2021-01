1 op de 7 jonge bestuurders rijdt regelmatig onder invloed van lachgas

De effecten zijn vergelijkbaar met de symptomen van wie alcohol gebruikt. Het wekt ook duizeligheid, misselijkheid, verminderd reactievermogen en een algemeen dronken gevoel op. En dat heeft dus zeker gevolgen op het rijgedrag.

Voorlopig is lachgas niet opspoorbaar. "Het is daarom moeilijk in te schatten bij hoeveel ongevallen het gebruik van lachgas betrokken is. Maar in 2020 zijn er wel verschillende zware ongevallen geweest met jongeren waarbij lachgas in de wagen gevonden werd", klinkt het bij Vias.