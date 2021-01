2 studenten in Diepenbeek mogelijk besmet met Britse coronavariant

De studenten zitten in een studentenkot in Diepenbeek. 4 studenten daar zijn besmet met corona, maar de stalen van 2 van hen worden extra onderzocht omdat er een vermoeden is dat het om de bemettelijkere Britse variant van het virus gaat. Dat onderzoek zal een tiental dagen in beslag nemen. Veel studenten zijn erg ongerust en bellen nu massaal naar de eerstelijnszone Herkenrode.