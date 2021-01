27 jaar cel voor Zonnebekenaar (31) die Vietnamese vriendin vermoordde

De man uit Zonnebeke (31) die een Vietnamese vriendin naar België lokte, vermoordde en nadien in brand stak, heeft daarvoor 27 jaar gevangenisstraf gekregen voor het hof van assisen in Brugge. "Het is een zware bestraffing", zegt de advocate van de familie van het slachtoffer. "Voor die mensen in Vietnam is gerechtigheid geschied, denk ik."