3 verdachten vrijgelaten na rellen in Schaarbeek

Woensdag werden vier mensen gerechtelijk gearresteerd naar aanleiding van de zware rellen na de betoging voor Ibrahima Barrie in Schaarbeek. De jongeman van 23 overleed, nadat hij opgepakt werd door de politie.

Van die vier verdachten zijn er nu drie opnieuw vrijgelaten, laat het parket van Brussel weten. “De twee belangrijkste verdachten die van hun vrijheid werden beroofd en van opzettelijke brandstichting werden verdacht, zijn vrijgelaten bij gebrek aan voldoende bewijs tegen hen in dit stadium van het onderzoek. Het parket van Brussel kan geen verdere informatie verstrekken over de minderjarige verdachte die voor dezelfde feiten van zijn vrijheid is beroofd, aangezien hij onder de bevoegdheid van het parket van Verviers valt."

Wat de minderjarige verdachte betreft die van zijn vrijheid is beroofd wegens weerspannigheid, heeft het parket van Brussel een jeugdrechter gevorderd en een plaatsingsmaatregel gevraagd in een gesloten omgeving. "Nadat hij werd verhoord door de rechter, werd hij vrijgelaten onder de voorwaarden dat hij het ouderlijk gezag respecteert, geen nieuwe inbreuken pleegt, regelmatig naar school gaat en een prestatie van algemeen nut van 30 uur volbrengt."

Het onderzoek wordt intussen voortgezet om ook nog andere daders te identificeren.