Aantal vluchtelingen in Centraal-Afrikaanse Republiek verdubbelt op een week tijd, Rusland trekt adviseurs terug

Zeker is dat zes rebellengroepen zich aaneengesloten hebben in een front om de regering omver te werpen. Die rebellen zouden zich aaneengesloten hebben rond de figuur van ex-president François Bozizé die in 2003 aan de macht was gekomen na een staatsgreep. Het regime van Bozizé is in 2014 in elkaar gestort. Omdat de rebellengroepen het in het verleden onderling ook slaags raakten, dreigt de chaos compleet te worden. De rebellengroepen controleren nu al tweederde van het land en rukken op in de richting van de hoofdstad Bangui.

Daarbij zijn ze een paar keer slaags geraakt met de Minusca, de VN-vredesmacht die 12.500 militairen telt en die de facto de regering in de hoofdstad Bangui overeind houdt. De regering kan ook rekenen op 300 Russische militaire adviseurs -en naar verluidt ook op Russische huurlingen- maar vandaag heeft Moskou bekendgemaakt dat het de militaire instructeurs en hun helikopters gaat terugtrekken. Officieel is hun missie beëindigd na de verkiezingen, maar wellicht houdt Rusland het bekeken in de CAR.