Aquafin plant bos aan waterzuiveringsstation in Halen: "Elke vierkante meter telt"

Aquafin wil tegen 2024 400 hectare extra natuur creëren, door bomen aan te planten, grasvelden om te vormen tot bloemenweiden, maar ook door bijenhotels en nestkastjes te installeren. "Hier in Halen gaat het om een bos van 8.000 vierkante meter, dat is meteen ook het grootste bos dat we zullen aanplanten", vertelt Toon Van Dorpe van Aquafin. "Op andere locaties gaat het soms maar om 150 vierkante meter. Maar elke vierkante meter telt natuurlijk."

De kinderen van de kindergemeenteraad in Halen hielpen vanmiddag bij het aanplanten van het bos. En ze zullen er ook zelf van kunnen genieten later, want het bos van Aquafin in Halen zal toegankelijk zijn voor bezoekers.