Basisschool De Regenboog in Grimbergen week in quarantaine na besmetting leerkrachten: "Kunnen klasbubbels niet meer garanderen"

Alle 640 kleuters en leerlingen zullen vanaf vandaag tot eind volgende week afstandsonderwijs volgen. Drie leerkrachten hebben positief getest op het coronavirus. Door ziekte waren ook al verschillende andere leerkrachten uitgevallen zodat ongeveer de helft van hen niet beschikbaar is. Daarom moet de school vanaf volgende week overschakelen op afstandsonderwijs.

"Het is een heel moeilijke beslissing die ik genomen heb met het CLB, de preventieadviseur van de scholengroep en de algemeen directeur", zegt directeur Christophe De Buyser. "Het is geen lichte beslissing, we hebben daar toch eventjes over nagedacht, maar we kunnen de klasbubbels niet meer garanderen. We gaan nu kijken hoe we dat gaan aanpakken, en dan communiceren naar de ouders, zodat vanaf volgende week het afstandsonderwijs kan geïnstalleerd worden en alles vlot kan verlopen."