Basisschool in Kruisem zet caravan op speelplaats waar kinderen tot rust kunnen komen

“We hebben de caravan een half jaar geleden gekregen van ouders van kinderen bij ons op school”, vertelt directeur Vanessa Truyen. “De caravan was erg oud. Het regende binnen en hij had een likje verf nodig, maar ik nam hem met veel plezier aan. Niet lang daarna dacht ik: wat moeten we hier nu mee doen?” Directeur Truyen had niet meteen een antwoord klaar, want de caravan stond een jaar en een half op de school zonder enige functie. “Door de coronapandemie konden we ook niets leuks organiseren om hem te pimpen, want we mochten geen ouders uitnodigen én het was financieel niet gemakkelijk.”