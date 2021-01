Bewoners woonzorgcentrum Heusden bouwen vaccinatiefeest: “Na elke prik, werd de gang feestelijk verlicht”

De bewoners van woonzorgcentrum Kouterhof in Heusden, bij Destelbergen, hebben het coronavaccin feestelijk in ontvangst genomen. De gang van het rusthuis was ingericht met kleurrijke lichten en speciale effecten. Van zodra iemand gevaccineerd werd, barstte het feest los, en mocht de bewoner een zogenoemde “walk of fame” bewandelen.