Biden stelt coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar voor

Een deel van dat bedrag is bedoeld om het nationale vaccinatieprogramma te financieren en om aan heel wat Amerikanen een cheque van 1.400 dollar (ongeveer 1.150 euro) te geven.

"We zitten in een race tegen de tijd en zonder bijkomende overheidssteun zouden de economische en de gezondheidscrisis de komende maanden nog verergeren, scholen zouden niet veilig kunnen heropenen en de vaccinatiecampagne zou te traag verlopen", verklaarde het overgangsteam van Biden in een mededeling. Het stimulusplan dat enkele weken geleden door het Congres werd aangenomen en goed was voor bijna 900 miljard dollar, is volgens Biden slechts een vooruitbetaling.

Met het stimulusplan van Biden, dat de aankomende president later zal toelichten, wordt 160 miljard dollar uitgetrokken voor het vaccinatieprogramma, 170 miljard dollar voor het heropenen van de scholen en 1 biljoen dollar voor directe hulp, zoals werkloosheidsuitkeringen.

Volgens het overgangsteam van de president-elect is het plan "ambitieus, maar haalbaar, en zal het de Amerikaanse economie redden". "Het Congres moet snel optreden om werkende gezinnen, gemeenschappen en kleine bedrijven te helpen om de pandemie door te komen", luidde het nog.

Het is niettemin erg waarschijnlijk dat Bidens voorstel op enige tegenkanting zal kunnen rekenen van de Republikeinse oppositie, aangezien het enkele Democratische beleidsprioriteiten omvat, zoals een stijging van het minimumloon tot minstens 15 dollar per uur (12,27 euro per uur).