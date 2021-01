Björn Soenens in Washington D.C.: "Op elke straathoek staan leden van de Nationale Garde, het is een belegerde stad"

In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. wordt alles in gereedheid gebracht voor de eedaflegging volgende woensdag van de verkozen president Joe Biden. Maar na de bestorming van het Capitool zijn de veiligheidsmaatregelen enorm toegenomen. "Het is een belegerde stad, het is een lege stad", zegt onze correspondent in de VS Björn Soenens. Bekijk hierboven de reportage die hij maakte over de toestand in Washington.