Buurlanden strenger dan wij, maar hier zijn coronacijfers beter: hoe doet België het in vergelijking met onze buren?

In Duitsland is op dit moment wel een strenge, nationale lockdown van kracht. Alle scholen en niet-essentiële winkels zijn gesloten. Ook de horeca, de cultuursector en de sportcentra blijven op slot. Duitsers mogen met maximum 5 mensen uit twee verschillende huishoudens samenkomen, kinderen onder de 14 jaar niet meegerekend. De verschillende Duitse deelstaten mogen extra beperkingen opleggen.

De regels versoepelden licht tijdens de feestdagen. Van 24 tot 26 december mochten vier personen uit de "dichte familiekring" op bezoek komen bij één huishouden, kinderen onder de veertien niet meegerekend. Met Nieuwjaar waren de normale maatregelen wel van kracht.

In Duitsland stierven intussen al ruim 45.000 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Eergisteren was er een piek in het aantal overlijdens, met ruim 1.200 doden op één dag.

Op onderstaande grafiek zien we hoe Duitsland het lange tijd heel goed deed, en bijvoorbeeld tijdens de Belgische tweede golf nog veel lagere cijfers had. Maar uiteindelijk stegen de cijfers toch te veel, en werd er streng ingegrepen. Na de piek eind vorig jaar, wierpen de maatregelen hun vruchten af, maar Duitsland blijft voorlopig wel hangen op ongeveer 320 nieuwe gevallen in de voorbije twee weken (op 100.000 inwoners). Ter vergelijking: voor België staat dat cijfer momenteel op 225.