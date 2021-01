Coronavaccin veroorzaakt (milde) bijwerkingen bij 10 mensen in België, dood van één 80-plusser wordt onderzocht

Omdat het aantal gevaccineerde inwoners in ons land nog relatief beperkt is, haalde Steven Van Gucht ook de cijfers van de Verenigde Staten erbij is. Daar hebben in december al 1,9 miljoen mensen het vaccin van Pfizer/BioNTech gekregen. "Bij 4.000 mensen, ofwel 0,2 procent, zijn er milde bijwerkingen opgetreden."

Eén op de 100.000 gevaccineerde mensen kregen ook ernstige bijwerkingen. "Gewoonlijk gaat het dan om een ernstige allergische reactie", zegt Van Gucht. "Deze reactie treedt meestal op binnen de 15 minuten na vaccinatie en is behandelbaar. Dat is ook de reden waarom we iedereen die gevaccineerd wordt nog zeker een kwartier onder observatie houden in het vaccinatiecentrum."