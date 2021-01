Cyriel Verschaevelaan in Kapelle-op-den-Bos wordt Mim Van Keerlaan: “De allermooiste troost”

Morgen, zaterdag, is het exact twee jaar geleden dat Mim overleed. Een mooier eerbetoon voor haar moeder kon er niet zijn, zegt Yasmina: “Het doet ons ontzettend goed dat de Kapellenaars haar zo in het hart gesloten hebben. Ik wil daarom ook iedereen bedanken die voor haar gestemd heeft. Ze heeft ook veel dingen gedaan, ze was vrijwilliger in de bibliotheek en in het rusthuis. Als iemand zich slecht voelde dan ging ze een kaartje brengen. Dat ze dit nu erkennen geeft enorm veel troost en trots. Het brengt haar niet terug, maar het is de allermooiste troost die we kunnen krijgen.”