Muziekgroep De Dolfijntjes sluit zich 24 uur lang op in Kortrijkse Stadsschouwburg: "Zelfs geen verse onderbroek mee"

De Dolfijntjes hebben niet echt een planning voor hun 24 uur in de schouwburg. "We willen kijkers via de livestream laten dromen", zegt muzikant Wim Willaert. "Het wordt een leuk schouwspel, alleen al omdat we zoveel goesting hebben. Afgelopen zomer zagen we door corona 10 festivaloptredens aan onze neus voorbijgaan."