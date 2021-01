De Palestijnen mogen na 15 jaar nog eens een parlement en een president kiezen

Met de verkiezingen wil de Palestijnse Autoriteit legitimiteit herwinnen, want het is 15 jaar geleden dat er nog verkiezingen werden gehouden. Al die tijd was Palestina in de greep van een gewapend conflict tussen de Fatah-partij van president Abbas -die een deel van de Westelijke Jordaanoever controleert- en de radicaal-islamitische groep Hamas die heerst over de Gazastrook.