Dieven breken overdag in zonder dat bewoner het merkt: "Ik zie die cinema elke dag terug"

André Van Lint doet het verhaal: "Mijn echtgenote was rond half elf vertrokken om boodschappen te doen. Ik was in de woonkamer gaan zitten. Er was veel lawaai, want in de woning hiernaast zijn ze aan het werken. Maar één bonk klonk wel bijzonder hard. Toen ik een kijkje ging nemen in de traphal liepen er drie dieven naar beneden. Ik ben er achter gelopen en kon er nog één vastpakken. Maar toen ben ik gevallen. De drie konden met een auto wegrijden."