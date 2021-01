Dirk Wille gaat 200 keer Smeysberg in Huldenberg op en af

Dirk Wille (49) gaat eind mei tweehonderd keer de Smeysberg in Huldenberg op en af wandelen. Dat zal meer dan 50 uren duren, het is een berg van 600 meter met een hellingsgraad van 17%. De Smeysberg is ook bekend van wielerwedstrijden als de Brabantse Pijl en zit in het parcours van het wereldkampioenschap Wielrennen. Mensen kunnen meestappen en zo de vzw Casa Magnolia uit Neerijse steunen. Die ondersteunt ouders van zeer zieke kinderen. Dirk heeft dat in zijn naaste omgeving meegemaakt en wil daarom deze uitdaging aangaan.