De 20 vaccinatiecentra van Vlaams-Brabant: ontdek hier waar je een vaccin tegen corona kan krijgen

De kogel is door de kerk: alle eerstelijnszones van Vlaams-Brabant hebben beslist waar er vaccinatiecentra zullen komen. Ook voor de inwoners van Lubbeek, Bierbeek, Oud-Heverlee en Huldenberg is de knoop doorgehakt. Voor hen wordt een vaccinatiencentrum opgericht in ontmoetingscentrum De Roosenberg in Oud-Heverlee.