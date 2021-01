"Dodelijk ongeval in Steenokkerzeel was moordpoging", zegt parket Halle-Vilvoorde

"We hebben bij de bestuurder, een man van 21 uit Steenokkerzeel, een huiszoeking gehouden. Ook daar vonden we aanwijzingen dat er meer aan de hand was, genoeg om de bestuurder te verdenken van poging tot moord (en mogelijk zelfmoord)", vertelt Blondeau. "Een onderzoeksrechter zal moeten uitmaken of het om moord met voorbedachten rade gaat. Maar we hebben de man nog niet kunnen ondervragen, want hij raakte zelf zeer zwaargewond en onderging verschillende operaties", besluit Blondeau.