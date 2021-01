Drie politie-inspecteurs vrijgesproken voor geweldpleging op arrestant

Volgens zijn advocaten werd de man na zijn arrestatie zwaar mishandeld door drie politiemannen in het fouillelokaal van het politiekantoor aan de Kolenmarkt in Brussel. “Op een bepaald moment werd hij alleen met het drietal achtergelaten”, zegt advocate Aurélie-Anne De Vos. “Ze deden hun handschoenen aan en zeiden dat ze hem ‘eens gingen behandelen zoals in Irak’. Hij kreeg verschillende vuistslagen in de buik, voetstampen over het hele lichaam en werd met een wapenstok in zijn genitaliën geslagen. Hij is sindsdien permanent doof aan één kant.”