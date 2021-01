Eerste Moderna-vaccins geleverd in ons land: ZNA Middelheim nam 1.000 dosissen in ontvangst

Vanmorgen is de eerste levering van het tweede coronavaccin aangekomen in het Antwerpse ziekenhuis ZNA Middelheim. Tot nu toe werd in ons land alleen nog maar het vaccin van Pfizer/BioNtech gebruikt. Het Modernavaccin kan bewaard worden in een gewone diepvriezer. Vanaf maandag wordt er ziekenhuispersoneel mee ingeënt.