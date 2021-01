Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) over mogelijke sluiting grenzen: "Absoluut laatste redmiddel"

Verschillende experten, zoals biostatisticus Geert Molenberghs en viroloog Marc Van Ranst, spraken zich al uit als voorstander van de sluiting van de grenzen voor niet-essentiële verplaatsingen. Vautmans ziet dat anders. "Dat moet echt het laatste redmiddel zijn", vindt ze. "Eigenlijk mag het ook niet van Europa. Je zit met vrij verkeer van goederen en personen, maar we hebben natuurlijk geen politiemacht om daar op te controleren. Volgens de filosofie van Europa kan een land zijn grenzen sluiten, zij het onder strikte voorwaarden en maar voor een beperkte tijd."

Zo'n sluiting van de grenzen is volgens Vautmans ook helemaal niet evident. Als je een grens sluit, moet je het namelijk ook kunnen waarmaken: "Je moet die sluiting ook kunnen controleren, met blokkades en grenscontroles. Want wie mag de grens over en wie niet? Heel wat grensgebieden zijn ook heel vaag geworden. Je weet niet overal waar exact de grens is. In Limburg kan je bijvoorbeeld vanuit verschillende plekken Nederland in. Wij zijn geen eiland, dus die controle is heel moeilijk."