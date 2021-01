Ontploffing schrikt Lokerse buurt op

Kort na 18 uur werd de omgeving van de Zelestraat en de Krekelstraat in Lokeren opgeschrikt door een oorverdovende knal, als van een zware voetzoeker of een handgranaat. De voordeur van een woning werd zwaar beschadigd. De ontploffing was tot ver in de omgeving te horen, ook in het nabijgelegen ziekenhuis van Lokeren.



Bewoners die snel naar buiten poolshoogte gingen nemen, zagen vlakbij het kruispunt rook die snel wegtrok.

De voordeur en de arduinen dorpelsteen van een woning bleken vernield. De brandweer kwam ter plaatse maar kon weinig meer doen dan de woning nog eens controleren. Buiten de voordeur, die uit haar hengels werd gerukt, en de vergruizelde dorpel was er geen verdere schade.

Voorlopig blijft de ontplofing een raadsel. Een getuige had het over een zware BMW die net voor de explosie met hoge snelheid vertrok. Iemand anders zag een man weglopen. De politie onderzoekt de zaak.