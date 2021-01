Extra politie om probleem van hangjongeren aan te pakken in Diegem

De politie vraagt ook de hulp van de mensen uit de buurt: “We hebben een BIN-netwerk actief in Diegem. (BIN is een Buurt Informatie Netwerk) We hebben de leden daarvan ingelicht dat we met het project van start gaan. We vragen hen om wat verhoogde waakzaamheid te hebben en de meldingsbereidheid zo te verhogen. Om verdachte situaties zo snel mogelijk te melden bij onze diensten zodat we de veiligheid in Diegem weer kunnen verhogen.”