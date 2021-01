Je kinderen deze zomer op FC De Kampioenen kamp? Mijn gedacht!

De deelnemers aan het mediakamp zullen Radio Hallo dan weer zelf in de ether mogen brengen. Tijdens een bezoek aan de VRT kunnen ze dan waar ontdekken hoe televisie-opnames in hun werk gaan. "Of ook de decors er nog zullen staan, is nog af te wachten."

Maar de vraag is natuurlijk of ook de acteurs mee zullen gaan op kamp: "Ze allemaal laten langskomen is een beetje moeilijk, maar we gaan er wel voor zorgen dat er elke week twee acteurs op bezoek komen voor een babbel. En misschien zullen ze hier en daar ook wel eens meedoen met de activiteiten voor de kinderen."

De kampen duren 5 of 6 dagen en kosten 199 of 375 euro.