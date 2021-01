Genk, As en Zutendaal maken inwoners warm voor vaccinatie

De uitbaters van de Limburghal zijn erg tevreden dat het vaccinatiecentrum bij hun wordt ingericht. “We zijn zeer blij dat er nog eens wat activiteit gaat zijn”, glundert directeur Kris Teppers. “Het is ook een uitgelezen kans om de hele evenementensector te betrekken bij de inrichting van het vaccinatiecentrum. We zijn er klaar voor, we zijn het gewoon in deze sector om snel te werken en out of the box te denken.”