Gentse scholen sturen laptops van Vlaamse Regering terug: “Onbruikbaar door ander besturingssysteem”

Heel wat scholen in Vlaanderen gingen in op het aanbod van de Vlaamse Regering om laptops te bezorgen aan leerlingen in het secundair onderwijs die er zelf geen kunnen betalen. Er werden 15.000 laptops voorzien. “We waren heel blij met dat voorstel”, reageert Elke Decruynaere (Groen) Schepen van Onderwijs in Gent. “Helaas zijn ze toen zo snel willen gaan, waardoor de communicatie ontbrak en er heel wat is misgegaan.”