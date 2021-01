Gloednieuwe pekel- en zoutstrooier met snufjes moet Vilvoorde sneeuwvrij houden

Veel sneeuw is er nog niet gevallen, maar met de aangekondigde winterprik zaterdag, kan de nieuwe pekel- en zoutstrooier voor de eerste keer uitrukken. Voorzien van nieuwe snufjes, zal de sneeuw opruimen een kinderspel worden: "We hebben dit jaar geïnvesteerd in een pekel- en zoutstrooier, omdat te veel strooien niet goed is voor het milieu en strooizout de wegen kapot maakt", zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open VLD). "We hebben gekozen voor pekel, omdat dit veel beter is voor het milieu, het werkt meteen in de ondergrond en is dus veel efficiënter."