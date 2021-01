Geen nieuwjaarsreceptie in Hechtel-Eksel maar wel een online nieuwjaarsquiz voor alle inwoners

De quiz zal vooral over de gemeente zelf gaan. Presentator Mathijs nam de proef op de som en testte even of de burgemeester zijn eigen gemeente zelf wel goed kent. "We gaan even naar een makelaarskantoor in Hechtel-Eksel, waar vroeger een café was: café Majestic. Weet je hoe dat in de volksmond genoemd werd?", vraagt hij aan Dalemans. "Dat was café tientontet", antwoordt de burgemeester. "Ik denk dat die uitdrukking er gekomen is omdat de uitbaatster vrij goed geschapen was", glimlacht hij.