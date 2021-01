Corona opgelopen? Kans dat u het opnieuw krijgt is erg klein, volgens Britse studie

Of de symptomen bij een mogelijke herbesmetting anders of lichter zijn dan bij een eerste infectie, hebben de onderzoekers niet onderzocht. Of mensen zwaarder ziek (of anders ziek) zijn tijdens de eerste infectie weten we op basis van deze studie dus niet. Er is ook nog te weinig data om uitspraken te doen over het profiel van de mensen (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of gewicht) die toch een tweede besmetting zouden opgelopen hebben.