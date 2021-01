Laatste vaccinatiecentrum van provincie Antwerpen bekend: loods op militair vliegveld van Brasschaat

De inwoners van Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel zullen vanaf februari dus terecht kunnen in een leegstaande loods van defensie op het militair vliegveld van Brasschaat voor hun coronaprik. Het wordt een groot vaccinatiecentrum. "We hebben 4.000 vierkante meter ter beschikking en gaan daar maximaal 10 vaccinatierijen organiseren. Per dag zouden we dan maximaal 2.400 mensen kunnen inenten. Zo zal iedereen op tijd gevaccineerd zijn", vertelt Cindy De Roeve van de eerstelijnszone Noorderkempen.

Zo'n groot centrum vraagt ook om een hele organisatie. "We zijn op zoek naar heel wat vrijwilligers. Op onze website doen we dan ook een oproep om helpende handen bijeen te brengen. Mensen mogen zich daar kandidaat stellen", aldus De Roeve.



Voor mensen die minder mobiel zijn wordt een alternatief voorzien. "Zo zullen we op termijn onder andere pop-up prikpunten organiseren, zodat die mensen niet te ver moeten gaan om hun coronaspuit te krijgen", klinkt het bij de eerstelijnszone.