Lint koploper qua oversterfte in provincie Antwerpen, Wuustwezel staat onderaan 

De gemeente Lint staat bovenaan het lijstje met oversterftecijfers in de provincie Antwerpen. Oversterfte is het aantal mensen dat er meer zijn gestorven dan verwacht. Om dat te berekenen werd het aantal overlijdens in 2020 vergeleken met het gemiddelde aantal overlijdens in de jaren 2017, 2018 en 2019. In Lint waren er maar liefst 46,7 procent meer overlijdens. In Wuustwezel en Bonheiden zijn de cijfers dan weer onverwacht laag. Daar zijn ruim 8 procent minder mensen overleden dan de jaren ervoor. In de hele provincie Antwerpen waren er 12,5 procent meer overlijdens.