Liveblog: Aantal besmettingen stijgt al 7 dagen op rij, vaccinatiebereidheid stijgt tot 77 procent

Het is belangrijk om geen externe voordelen te koppelen aan de keuze om gevaccineerd te worden. Dat zegt UGent-psycholoog Maarten Vansteenkiste, die pleit voor een motiverende campagne. "Je laten vaccineren is een daad van solidariteit. Indien je daar externe voordelen tegenover plaatst, zoals een belastingvoordeel of een vaccinatiepaspoort, riskeer je het vrijwillig engagement te ondergraven."

"Het is samen uit, samen thuis", aldus de psycholoog. "En we moeten samen proberen om de vaccinatiegraad van 70 procent te bereiken. Daarna kunnen we allemaal samen genieten van de extra vrijheid."



Bovendien is er - zeker in de begindagen van de vaccinatiecampagne - geen nood aan externe voordelen zoals een vaccinatiepaspoort. "Het aanbod is kleiner dan de vraag", zegt Vansteenkiste. "Het zou dus mogelijk spanningen geven rond wie eerst aan bod komt."