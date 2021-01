Luchtkwaliteit in Genk-Zuid is beter, maar er zitten nog altijd te veel zware metalen in de lucht

Jaren geleden werd duidelijk dat de luchtkwaliteit in de buurt van het grote industrieterrein Genk-Zuid slecht was. Sinds 2006 doet de Vlaamse Milieumaatschappij dan ook metingen op en in de buurt van het gebied. De jongste tijd is de situatie beter, maar nog altijd niet goed.

In november vorig jaar bleek uit de metingen dat de concentraties van zware metalen zoals nikkel, chroom en mangaan nog altijd hoog waren. Omwonenden lopen daardoor een verhoogd gezondheidsrisico.

"Maar bedrijven doen wel inspanningen", zegt Johan Danen. Eén van de grote bedrijven op Genk-Zuid is het staalverwerkend bedrijf Aperam. Dat onderzoekt of het met een nieuwe installatie de uitstoot van chroom kan beperken.

Danen wil dat de situatie ook de komende tijd goed wordt opgevolgd, want niet alleen inademen van de zwaarvervuilde lucht is ongezond, de vervuiling is ook slecht voor gewassen die in de buurt groeien. "Dat is niet iets wat ik zeg", haalt Danen aan, "dat is iets wat het Federaal Voedselagentschap zegt." Hij vraagt dan ook dat er stalen op gewassen blijven genomen worden, om te bekijken of die wel veilig zijn om te gebruiken.