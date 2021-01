Mama van Kimmer Coppejans trots op eerste deelname aan Australian Open: "Jammer dat zijn overleden papa het niet meer kan meemaken"

De Australian Open is één van de 4 internationale toptoernooien. Coppejans uit Oostende kon zijn ticket voor Australië afdwingen op het kwalificatietornooi in Doha in Qatar. Hij moest daar deze week 3 wedstrijden spelen en heeft ze allemaal gewonnen. Net als alle andere spelers moet hij na zijn aankomst in Australië eerst 2 weken in quarantaine blijven. "Ook al moet Kimmer nu veel reizen, toch ga ik ervan uit dat het allemaal zeer coronaveilig verloopt", zegt zijn moeder Caroline Stubbe. "Hij krijgt in Australië de morele steun van zijn echtgenote. In juli zijn ze getrouwd in volle coronatijd."