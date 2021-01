Lous and the Yakuza wint Music Moves Europe Talent Award: "Muziek heeft mijn leven gered"

De nummers op haar debuutalbum zijn autobiografisch. Kakoma heeft geen doorsnee jeugd gehad. Die speelde zich afwisselend in Afrika en België af. Op haar 15e besliste ze om zonder haar ouders terug te keren naar België. "Ik ben Rwandese en probeerde het op mijn eentje te maken in de muziek", vertelde ze op Studio Brussel. "Ik was alleen in België en op een bepaald moment (Kakoma was toen 18, red.) draaiden mijn ouders de geldkraan dicht, waardoor ik een tijdje op straat heb geleefd. Ik sliep in de Brusselse metrostations." Ook The New York Times pikte haar levensverhaal al op.



Naast zangeres is Kakoma ook model. Met het geld dat ze daarmee verdient, wil ze veldhospitalen bouwen in moeilijk bereikbare gebieden in Rwanda. "Ik wil een voorbeeld zijn van een sterke zwarte vrouw, die er op haar eentje geraakt is, tegen alle verwachtingen in en ik wil op zoveel mogelijk vlakken impact hebben."