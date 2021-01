Na VS wil ook Rusland zich terugtrekken uit verdrag voor "spionnagevluchten" om buitenlandse legers te controleren

Het Open Skies-verdrag dateert uit 1992. Rusland, de Verenigde Staten en 32 andere landen ondertekenden toen een akkoord, dat ongewapende militaire observatievliegtuigen in elkaars luchtruim zou toestaan. Tien jaar later, in 2002, trad het in werking.

De ondertekenaars van het verdrag zijn het erover eens dat ze boven elkaars grondgebied mogen vliegen om bijvoorbeeld de getalsterkte van elkaars leger in kaart te brengen of te kijken welke technologieën ze gebruiken. "Spionage met wederzijdse toestemming", zo zou je het kunnen noemen.

Het Open Skies-verdrag kwam er om de vrede te bewaren na het einde van de Koude Oorlog. Het is een verregaande, internationale poging om het wederzijds vertrouwen tussen militaire mogendheden te bevorderen.