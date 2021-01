Nederlandse regering-Rutte III op een zucht van aftreden, 2 maanden voor verkiezingen

Sindsdien staat de regering van Rutte danig onder druk, de roep om af te treden werd alsmaar luider, ook al verkeert Nederland, net als zovele andere landen, in crisis door de coronapandemie. Gisteravond was er overleg tussen de verschillende partijen in de regering: VVD, CDA, D66 en Christenunie. Naar verluidt had Rutte vooraf aan de partijen gevraagd om tijdens dat overleg duidelijk te maken of ze de regering nog steunden of niet.

Maar na het overleg bleven de partijen zwijgzaam. Ook premier Rutte liet gisteravond niet in zijn kaarten kijken. "Ik ga daar niet over praten met de media. We moeten die discussie eerst intern voeren." Verschillende Nederlandse media melden echter dat alles erop wijst dat Rutte III alsnog zal aftreden, 2 maanden voor de verkiezingen, op 17 maart. Naar verluidt zal de ministerraad vandaag definitief de knoop doorhakken.