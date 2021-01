Niet mobiel genoeg om naar vaccinatiecentrum Spoor Oost te gaan? Er komen "vliegende teams" naar je buurt

De burgemeesters van de vier buurgemeenten zijn tevreden met de samenwerking met stad Antwerpen. “Het is een goede zaak dat er gemeenteoverschrijdend wordt gewerkt op vlak van de eerstelijnszorg", zegt Rik Frans (N-VA), de burgemeester van Stabroek in het persbericht. "Dat is niet alleen efficiënt maar het zorgt ook voor een duidelijke en heldere communicatie naar alle inwoners. Enkel met vereende krachten zullen we de onzichtbare vijand verslaan. Alleen kom je ver, samen kom je verder.”