Noord-Korea pakt uit met "krachtigste ballistische raketten ter wereld"

Staatspersbureau KCNA had het zelfs over "het krachtigste wapen ter wereld" [sic]. Er werden ook raketwerpers en tanks getoond bij de parade, die het slotstuk vormde van een congres van de Arbeiderspartij.



Noord-Korea beschikt al een tijdje over intercontinentale raketten waarop atoomwapens kunnen worden geplaatst. Ook is het land al enkele jaren testen aan het uitvoeren met raketten die onder het wateropppervlak gelanceerd worden.



Dat laatste is een stap naar de ontwikkeling van de inzet van raketten via duikboten. Omdat die laatste veel moeilijker te detecteren zijn, is de impact ervan groot.