Ongeduldige koerier verplaatst ziekenwagen in Zoersel: "Dwaze actie die interventie in gevaar bracht"

In Zoersel heeft een koerier vanmorgen een ziekenwagen verplaatst. De ambulanciers waren bloempotten aan het weghalen van een oprit om daar te kunnen parkeren voor een interventie. Daardoor lieten ze de ziekenwagen even op de weg staan. De koerier had blijkbaar geen geduld, stapte in de ziekenwagen en zette hem enkele meters verder. Ambulancedienst Poppel is verbolgen: "De interventie is in gevaar gekomen door deze dwaze actie." Van de politie kreeg de koerier alleen een waarschuwing: "Er is geen schade en niemand kwam in levensgevaar, maar zoiets doe je niet."