Vlaamse ouderen én jongeren in koor op "Blue Monday": "Laat onze stemmen samen weerklinken"

Vandaag eisen we geen voortijdige versoepelingen of aanpassingen in de vaccinatiestrategie. Wat we wel vragen, is verbinding. Tussen oud en jong. We vragen om de keuze te maken voor echte ontmoetingen zodra ze weer veilig mogelijk zijn. We zeggen "neen" tegen de polarisatie. We voelen allemaal aan dat we door zo goed mogelijk alle maatregelen op te volgen, hetzelfde doel nastreven: elkaar snel opnieuw vastpakken. Écht vastpakken. Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, vrienden van alle leeftijden. Oud en jong, samen sterk.