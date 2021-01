Meneer Van Grieken: wij omvolken dit land niet, wij bevolken het

Het maakt voor ons niet zoveel uit tot welke categorie wij volgens Statbel behoren. Labels zijn sowieso ons ding niet. We voelen ons verbonden met België en op basis van onze dagelijkse ervaringen menen we dat ook Belgen ons graag zien. We willen wel geen wapen zijn in handen van politici die ons als schild willen gebruiken om te verdelen.

Volgens de statistiek ben je alleen maar Belg als jij en één van je ouders bij de eerste inschrijving in het bevolkingsregister als Belg ingeschreven waren. Door deze manier van tellen zijn een heleboel mensen rondom mij statistisch geen Belg. Nochtans wonen ze hier langer of even lang en ook even graag als ik.

In de plaats van "pluimen in mijn gat te steken die niet voor mij waren bedoeld" draag ik ook zelf mijn steentje bij en maak ik mezelf, als buitenlander dus, nuttig voor de Belgische/Vlaamse samenleving. Niet omdat het moet, maar omdat ik het leuk vind en vooral omdat ik een voorbeeld neem aan zeer veel mensen in deze Belgische samenleving, mensen die me veel hebben bijgeleerd, die enorm vriendelijk, open en behulpzaam zijn.

Ik durf te stellen dat ik – hoewel ik hier niet geboren ben – voor een groot deel wel Belg ben geworden. Ik kook met Jeroen Meus, ik zing met Hannelore Bedert, ik neem Dimitri Verhulst van de bib mee en ik droom over "De helaasheid der dingen", ik lach en huil met Raf en Mich Walschaerts en Lieve Blancquaert, ik kijk naar Dieter Coppens en Bart Schols en hun gasten, en de laatste tijd heb ik ze moeten missen, maar oh hoe graag applaudisseer ik samen met de kinderen voor theater Froe Froe. En dat is nog maar een heel beperkt lijstje hé.

Een derde van de bevolking in België is van buitenlandse herkomst of heeft buitenlandse nationaliteit

Mijn nationaliteit is een deel van mijn identiteit: ik lees veel in mijn moedertaal (Hongaars), ik koester de herinneringen aan mijn jeugd in mijn geboorteland, ik hou contact met mijn familie en vrienden die er wonen en ik volg (vaak met pijn in het hart) de actualiteit ginder.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) hoort bij de 19,7 procent van de bevolking in ons land die Belg is met een buitenlandse achtergrond, volgens Statbel. Ikzelf hoor bij de 12,4 procent die in dit land woont, maar een andere nationaliteit heeft. Ik voel me niet geviseerd door het narratief van “omvolking” van voorzitter Tom Van Grieken van Vlaams Belang, maar ik vind het absoluut mijn taak, mijn burgerplicht zelfs, om mijn stem te laten horen, in naam van die 12,4 procent.

