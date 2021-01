Oudste Limburgse vrouw ooit (109) is overleden

In woonzorgcentrum Sint-Jozef in Bilzen is de oudste Limburgse eergisteren overleden. 109 jaar was Josina De Vries, en daarmee was ze de oudste Limburgse vrouw ooit. Volgende week zou ze 110 geworden zijn. Haar geheim was veel bewegen. "Ik heb heel veel oefeningen gedaan", vertelde ze een jaar geleden bij Radio 2 Limburg. "Lopen, fietsen en heel veel zwemmen." En dat wordt bevestigd door haar dochter. "Ze is heel haar leven erg sportief geweest", zegt dochter Margriet. "Ik denk dat ze veertig jaar lang iedere dag gezwommen heeft. En tot vorig jaar deed ze nog oefeningen met elastieken. Het laatste jaar heeft ze wel wat ingeleverd van haar fysieke vermogen."