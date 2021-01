Oversterfte door corona in Oost-Vlaanderen: minder doden in Maarkedal, meer in Wortegem-Petegem

Oversterfte betekent dat er meer mensen sterven dan andere jaren, ondersterfte dat er net minder overlijdens zijn. Er zijn in Oost-Vlaanderen grote regionale verschillen. De grootste oversterfte wordt genoteerd in Wortegem-Petegem en Nazareth. Volgens Statbel is er daar een oversterfte van ruim 40 procent. “Dat kan kloppen”, reageert burgemeester Danny Claeys (CD&V) van Nazareth. “We hebben eind vorig jaar een ernstige coronauitbraak gehad in een woonzorgcentrum in Eke. Het was zelfs zo erg dat daar het leger enkele weken moest komen helpen.”



Ook in Wortegem-Petegem was er een grote uitbraak in woonzorgcentrum De Linde. “Ook daar is het leger komen helpen, en vielen er heel wat doden te betreuren”, reageert burgemeester Luc Vander Meeren (Open VLD). “Daarnaast hebben we hier ook een sterk verouderde bevolking. Dat kan mee een verklaring zijn.”

Er was oversterfte in de grote meerderheid van de Oost-Vlaamse gemeenten. Onder meer Lierde, Merelbeke, Erpe-Mere, Sint-Gillis-Waas en Moerbeke werden opvallend zwaar getroffen met oversterfte van ruim 30%.